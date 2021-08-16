الجيش اللبناني يصادر كميات من المحروقات ويوزعها على عدد من المستشفيات والأفران

صادر الجيش اللبناني اليوم الإثنين كميات من المحروقات في منطقتي جبل لبنان وفي وادي البقاع شرق لبنان، وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان على حسابه بموقع التوصل الاجتماعي "تويتر": أن "الجيش داهم مستودعات في منطقة رياق في البقاع شرق لبنان وصادر 400 طن من مادة المازوت وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين".

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أنه صادر "مئتي ألف لتر من مادة المازوت خلال عملية دهم في منطقة رأس المتن في جبل لبنان".

يذكر أن الجيش اللبناني باشر منذ الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي، عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وقام بمصادرة كل كميات البنزين والمازوت التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد مادتي البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي عشر ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الإنترنت.

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