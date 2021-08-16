الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في 3 منازل بسوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج، التحقيق فى واقعة نشوب حريق بمنزل وامتداده لمنزلين آخرين، دون حدوث خسائر بشرية.



كان اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بحوش منزل وامتداده لمنزلين آخرين، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.



وتبين نشوب الحريق بحوش منزل ملك "م.ي 71 عاما" بالمعاش، وامتد لمنزلين آخرين ملك "ش.أ 53 عاما" عامل، و"أ.ك 32 عاما" عامل، بسبب ماس كهربائى من توصيلات عشوائية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك احتراق المنقولات المنزلية، وكمية من البوص وأفلاق النخيل.