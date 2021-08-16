 سفير روسيا في كابول يبحث أمن البعثة الدبلوماسية مع منسق لحركة طالبان غدا - بوابة الشروق
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سفير روسيا في كابول يبحث أمن البعثة الدبلوماسية مع منسق لحركة طالبان غدا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 10:54 ص

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، سيلتقى غدا الثلاثاء منسقا لحركة طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في هذا البلد.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في تصريح لقناة "آر تي": "سفيرنا على اتصال مع ممثلي قيادة حركة طالبان. وأبلغني منذ دقائق بأنه سيلتقي غدا منسقا لقيادة حركة طالبان لبحث ضمان الأمن بما في ذلك أمن سفارتنا".

وأضاف كابولوف أنه أجرى أمس الأحد مكالمة هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

 


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