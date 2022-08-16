إطلاق البرنامج التدريبي لتنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية بمياه المنوفية

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نفذت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج التدريبي "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية " تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة والذي يستهدف تدريب 60 سائق من العاملين بالشركة.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج سيتضمن تدريب السائقين على المهارات السلوكية والمبادئ الوظيفية الإدارية للسائقين.

وأوضح أن التدريب يسهم في زيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والتي تتمثل في دعم وبناء وتنمية القدرات للموارد البشرية بالشركة القابضة والشركات التابعة.

وأضاف أن التدريب يتضمن معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي ،الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التي تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها ،الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة ،المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها ،كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة، مفهوم إدارة الغضب ،مهارات العمل تحت ضغط ،أضرار المخدرات الصحية والنفسية.