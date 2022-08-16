الدحيل يفوز على الريان بثنائية في الدوري القطري

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فاز فريق الدحيل على نظيره الريان بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أحمد بن على المونديالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري القطري.

أنهى الريان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله يوهان بولي في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني قلب الدحيل النتيجة وسجل هدفين عن طريق يوسف أيمن وخالد محمد صالح في الدقيقتين 48 و87.

وشهدت المباراة طرد طه دياب هارون لاعب الدحيل في الدقيقة 89.

ورفع الدحيل رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس وظل فريق الريان بلا رصيد بعدما خسر في المباريات الثلاث الأولى.