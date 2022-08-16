كييف: القوات الروسية تقصف خمسة أحياء في خاركيف

أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف اليوم الثلاثاء تعرض المدينة لقصف روسي مكثف، بينما تضررت مرافق البنية التحتية.

وقال تيرخوف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء يوكرين فور الأوكرانية، إنه "في الساعة 02:15، تم قصف عدة أحياء في خاركيف في وقت واحد. وبحسب المعلومات الأولية، فإن هذه المناطق هي شيفتشينكيفسكي وكيفسكي (وسط المدينة) وسالتيفسكي وإينستريالنيي إضافة إلى خولودنوهيرسكي".

وأوضح أن هذه المناطق هي خمس من جميع مناطق خاركيف البالغ عددها تسع مناطق، مضيفا أن المدينة لم تشهد "مثل هذا النطاق من الضربات الصاروخية منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه لا يوجد حاليا أي معلومات بشأن الضحايا، مشيرا إلى أن البنية التحتية والمرافق الأخرى قد دمرت في بعض المناطق.