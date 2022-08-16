محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين مساء، خلال احتفالية أقيمت بقرية النورس، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد، وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وميداليات لجميع الطلبة الأوائل تكريمًا لهم لحرصهم على التفوق والتميز، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وفى بداية الاحتفالية، قدم محافظ بورسعيد، التهنئة للطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية على مستوى محافظة بورسعيد، وأيضًا قدم التهنئة لأولياء الأمور، قائلا: "فخورون بهذه النماذج المشرفة التي تغلبت على كافة الصعوبات، واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح"، متمنيا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائمًا على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، معربا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، لافتًا إلى أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

ووجه المحافظ الشكر لأولياء أمور الطلاب، مؤكدا أن أبنائهم نماذج مشرفة لأسرهم وبلادهم، وأوضح اللواء عادل الغضبان، أهمية الوعى بجهود المحافظة نحو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن ولي الأمر يقع على عاتقه جزء كبير من المسؤولية لمنع انتشار الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن الأسرة لابد وأن تحتوى أبناءها منذ الصغر، وتحث الطلاب على الابتعاد عن الدروس الخصوصية والاعتماد على الذات، لتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن، كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أننا نجني اليوم ثمرة هذا التعاون بين الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة التخلي عن الدروس الخصوصية والتي تمثل إهدارًا للوقت والمجهود والاعتماد على الجهود والتحصيل الذاتي وبخاصة في عصر التكنولوجيا الحالي، والذي أتاح تقديم المعلومات من خلال العديد من الطرق، وهذا يساهم في بناء كيان المواطن المصري.

وأكد اللواء عادل الغضبان، حرصه الكامل على تقديم كافة الدعم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن المحافظة ساهمت في تخفيف عبء المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال تنفيذ قوافل تعليمية على أعلى مستوى، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور خلال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

ونوه "محافظ بورسعيد" خلال حديثه، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفني والذى يتماشى مع توجهات الدولة نحو البناء والتشييد، والتوسع في المؤسسات الصناعية، مشيرا أن طلاب التعليم الفني يحصلون على مختلف فرص العمل فور إنهاء المرحلة الدراسية، وذلك بعد أن وفرت الدولة على أرض بورسعيد الآلاف من فرص العمل في الكيانات الصناعية المختلفة.

وطالب المحافظ أبناءه الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في جميع المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وفي نهاية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد تهنئته القلبية للطلاب الأوائل وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع الطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.