الكشف عن سبب انتقال نيمار للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية عن سبب انتقال نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، حيث قالت صحيفة «ge globo» الفرنسية إن نيمار لم يذهب إلى السعودية بسبب المال فقط، وأثناء تقدم الهلال بعرضه إلى نيمار، لم يتقدم أي ناد أوروبي بعرض لضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العرض الوحيد الذي حصل عليه البرازيلي كان عرض الهلال، كما أن نيمار عرف أنه غير متواجد في مخطط الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي.

جدير بالذكر أنه لم يكشف الهلال السعودي عن قيمة صفقة نيمار، حيث أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن صفقة نيمار كلفت خزينة الهلال ما يقارب من 100 مليون يورو.