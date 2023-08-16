وزارة العمل: جولة ميدانية لتعزيز علاقات العمل بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة بردوان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والتي يعمل بها 620 عاملا، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويأتي ذلك في إطار جولات المديرية لمواقع العمل والعمال والتأكد من توفير مناخ عمل آمن، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد بين العمال في مواقع العمل المختلفة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية والذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله أشرف جلال مدير عام المصنع، ومنه فاروق مدير الموارد البشرية، مضيفا أن المصنع استثمار سعودى على مساحة 8200 متر.