 الرئيس السيسي لأهالي مطروح: إحنا مهتمين بكم وشغالين كويس أوي - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي لأهالي مطروح: إحنا مهتمين بكم وشغالين كويس أوي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 4:27 م

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وأعرب الرئيس السيسي، في بداية اللقاء عن سعادته بلقاء الأهالي، قائلًا: «اسمحوا لي أوجه لكم جميعا التحية والسلام، وأشكركم إني أتيحت لي الفرصة للحديث معكم اليوم وألتقي بكم».

وأضاف: «محافظة مطروح والمنطقة الغربية بالكامل، لم يكن هناك اهتمام من الدولة بها خلال السنوات الماضية، لكن أتصور إنكم واخدين بالكم إننا مهتمين أوي أوي، وشغالين كويس أوي».

وأكمل: «وأقدر أقول إن المشروعات المستهدفة في محافظة مطروح، سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن، لها تأثير كبير عليكم خلال المرحلة الحالية».


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