الرئيس السيسي لأهالي مطروح: إحنا مهتمين بكم وشغالين كويس أوي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وأعرب الرئيس السيسي، في بداية اللقاء عن سعادته بلقاء الأهالي، قائلًا: «اسمحوا لي أوجه لكم جميعا التحية والسلام، وأشكركم إني أتيحت لي الفرصة للحديث معكم اليوم وألتقي بكم».

وأضاف: «محافظة مطروح والمنطقة الغربية بالكامل، لم يكن هناك اهتمام من الدولة بها خلال السنوات الماضية، لكن أتصور إنكم واخدين بالكم إننا مهتمين أوي أوي، وشغالين كويس أوي».

وأكمل: «وأقدر أقول إن المشروعات المستهدفة في محافظة مطروح، سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن، لها تأثير كبير عليكم خلال المرحلة الحالية».