الخارجية الأمريكية: أي اتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية سينتهك القرارات الأممية

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء أن توصل روسيا وكوريا الشمالية إلى اتفاق في شأن الأسلحة "سيشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة"، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين إلى تعزيز تعاونهما الدفاعي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل -في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية- إن "أي نوع من التعاون الأمني أو اتفاق في شأن الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى تعزيز التعاون مع بيونج يانج في رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

من جهته، شدد كيم "على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع"، بحسب رسالة لوزير الدفاع، كانج سون نام، تمت تلاوتها أمام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو.



وتشتبه الولايات المتحدة بأن موسكو تسعى إلى الحصول على أسلحة من حليفها الكوري الشمالي.



يأتي ذلك في وقت تستضيف واشنطن، يوم /الجمعة/ المقبل قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.