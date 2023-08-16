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رسميا.. المصري البورسعيدي يتعاقد مع يوسف الجوهري

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 9:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أغسطس 2023 - 9:13 م

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال النادي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: «أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، كافة إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب وسط فريق نادي المقاولون العرب، لعقد يمتد 4 سنوات بداية من الموسم الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م وينتهى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م».

وأوضح البيان: «التعاقد مع اللاعب جاء بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وبعد التنسيق بين إدارة المصري ومسئولي نادى المقاولون العرب».


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