أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال النادي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: «أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، كافة إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب وسط فريق نادي المقاولون العرب، لعقد يمتد 4 سنوات بداية من الموسم الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م وينتهى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧م».

وأوضح البيان: «التعاقد مع اللاعب جاء بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وبعد التنسيق بين إدارة المصري ومسئولي نادى المقاولون العرب».