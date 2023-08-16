وزير الدفاع الصيني يصل بيلاروس

وصل وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، إلى مينسك، بحسب ما قاله رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية فاليري ريفينكو، على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يقضي وزير الدفاع الصيني ثلاثة أيام في بيلاروس، حيث سيلتقي بمسئولين وسيزور منشآت عسكرية.

وتأتي زيارة الكولونيل جنرال لي شانج فو الرسمية إلى بيلاروس، لمناقشة القضايا الملحة للتعاون العسكري الثنائي مع القادة ومسؤولي وزارة الدفاع في بيلاروس.

وسيتوجه وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس قادما من روسيا، حيث شارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

وقال لي شانج فو، في كلمته، إن بكين ستواصل تعزيز آليات التعاون الأمني مع شركائها في منظمة شنغهاي للتعاون وبيلاروس، التي تطمح للانضمام إلى المجموعة.

وتعتبر زيارة لي شانج فو إلى بيلاروس أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي صيني رفيع المستوى إلى البلاد في السنوات الخمس الماضية. وسيكون هدف وزير الدفاع الصيني تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين بكين ومينسك، التي تعتبر الصين شريكا يحظى بأولوية في سياستها الخارجية.

وسيحدد مسئولو الدفاع في بيلاروس والصين، خلال الزيارة، مجالات التعاون المستقبلي على المدى القريب وسيتبادلون الآراء حول الوضع الأمني الحالي في المنطقة والعالم.

وتمثل زيارة لي شانج فو إلى بيلاروس الزيارة الأولى منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

كما تأتي الزيارة بعد نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس، كما تأتي في وقت تقوم فيه الصين بدور الوساطة في الصراع الأوكراني.