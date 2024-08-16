أول رد فعل رسمي من الزمالك تجاه أزمة فتوح

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أصدر نادي الزمالك بيانا نعى فيه أحمد السيد الشبكي، الذي كان قد توفي نتيجة حادث سير بسيارة أحمد فتوح لاعب الفريق.

وفي أول ردة فعل من جانب النادي أعلن أنه كلف وفدا من النادي لزيارة أسرة الفقيد وتقديم واجب العزاء.

وجاء في بيان الزمالك: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر أن يقوم وفد من نادي الزمالك يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعدد من اللاعبين بزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم."