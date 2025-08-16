ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا، بعد انتشال رجال الإنقاذ 63 جثة أخرى.

وقال محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ إن مئات من عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن ناجين في منطقة بونر الجبلية في إقليم خيبر باختونخوا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف القوية في حدوث فيضانات عارمة أمس الجمعة، جرفت في طريقها العديد من المنازل.

وذكرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث أن 351 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حوادث لها صلة بالأمطار هذا الأسبوع بمختلف أنحاء إقليم خيبر باختونخوا ومنطقة جيلجيت-بالتستان الشمالية.