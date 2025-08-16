سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق المدرب الإسباني خوسيه ريبيروـ المدير الفني للنادي الأهليـ على خطأ مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة الفريق أمام فاركو.

وتسبب خطأ مصطفي شوبير في تسجيل محمد فخري هدف لصالح فاركو خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز المارد الأحمر بربعاية مقابل هدف.

وعلق خوسيه ريبيرو في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة على خطأ شوبير قائلًا:«لا أحب تقييم اللاعبين بشكل فردي عقب نهاية المباريات».

وتابع:«لدي 3 حراس على مستوى عالي وأعتبر نفسي محظوظ جدل بهم، لكن في النهاية مركز الحارس يتطلب لاعبا واحدًا فقط».