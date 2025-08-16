أمريكيون يخططون للتظاهر ضد مساعي الجمهوريين لإعادة رسم الخرائط الانتخابية

يخطط مئات الأمريكيين، لتنظيم مظاهرات، اليوم السبت، تحمل شعار "محاربة سيطرة ترامب" Fight the Trump Takeover؛ تنديدا بالخطط التي يقودها الجمهوريون في إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة رسم خرائط الكونجرس قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 2026، وهو ما من شأنه إضافة مقاعد جديدة للحزب بمجلس النواب.

ومن المقرر أن ينطلق التجمع الرئيسي في ولاية تكساس، إذ دعم ترامب وضع خريطة جديدة لدوائر الكونجرس، والتي قد تمنح الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في انتخابات 2026، وفق وقع "أكسيوس".

وتحظى الحركة، بدعم عشرات المنظمات، بما في ذلك "تكساس للجميع"، و"إنديفيزابل"، و"بلاند بارينتهود"، واللجنة الوطنية الديمقراطية.

وسيشارك في المسيرة نواب ديمقراطيون مثل جريج كاسار ولويد دوجيت، والنائب السابق بيتو أورورك، والناشطة العمالية دولوريس هويرتا، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، تزداد التوقعات بخسارة الحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب، بعض المقاعد في الكونجرس، وهو أمر معتاد في السياسة الأميركية خلال انتخابات التجديد النصفي.

- تزوير الخرائط

وقالت الجهات التنظيمية لهذا الحدث في بيان: "يحاول ترامب سرقة انتخابات 2026 من خلال تزوير النظام وتغيير الخرائط الانتخابية. بدأ في تكساس، لكنه لن يتوقف عند هذا الحد.. سنقاوم".

وأضاف البيان، أنه كان من المقرر إقامة ما يقرب من 280 فعالية في 34 ولاية حتى الجمعة المقبلة، وستخرج مسيرةً حاشدةً بولاية تكساس أمام مبنى الكابيتول بأوستن، تبدأ الساعة 11 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة.

وقال ائتلاف "تكساس للجميع"، الذي يُساعد في تنظيم الفعاليات، في بيان أوردته شبكة سي إن إن: "ترامب مرعوب من الشعب الأمريكي.. إنه يعلم أنه لا يستطيع الفوز بأفكاره؛ لذلك يحاول الاستيلاء على الكونجرس بأي وسيلة كانت ويفعل ذلك عن طريق إسكات أصوات المجتمعات الملونة.. لن نسمح بحدوث ذلك"، وفق قول الائتلاف.

وفي ذات الإطار، أوضح عيزرا ليفين المؤسس المشارك والمدير التنفيذي المشارك لمنظمة "إنديفيزابل"، في بيان: "إن أحدث مخططات ترامب ملتوية للغاية، إعادة رسم الخرائط، والتهديد بسجن المشرعين المعارضين، وكل ذلك لترسيخ حكم الأقلية لجيل كامل"، وفق قوله.

وبدوره، أضاف جين وو رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب عن ولاية تكساس، في بيان: "هذه المعركة أكبر من أي ولاية.. نحن ندافع عن بلدنا بأكمله من سيطرة ترمب، ويشرفني أن أقف إلى جانب كل أميركي وطني يرفض السماح للمتطرفين بالتلاعب بالنظام".

- احتجاجات ضد سياسات ترمب

وتطورت الاحتجاجات ضد الرئيس ترمب إلى حركة مركزة ومنظمة هذا العام، إذ شهد كل شهر من الأشهر السبعة الماضية، فعالية واحدة على الأقل؛ لتعبئة جماهيرية ضد الإدارة بشكل عام أو ضد ساسات محددة.

وقد تؤدي مساعي البيت الأبيض بقيادة ترامب؛ لإعادة رسم خريطة الكونجرس في تكساس إلى زيادة عدد مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب عن الولاية بمقدار 5 مقاعد إضافية، وتعهد الديمقراطيون في نيويورك وكاليفورنيا بالرد، إذا ما مررت هذه الخطط.

ويتطلع الجمهوريون، إلى تغيير الخرائط الانتخابية في في ولايات أوهايو وإنديانا وميزوري وفلوريدا؛ بهدف الحد من الخسائر المحتملة في عام 2026.

وعادةً ما تُجرى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد التعداد السكاني، المقرر إجراؤه عام 2030، ومع ذلك، طالب ترامب، مكتب الإحصاء بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد الأسبوع الماضي.

وألغت المحكمة العليا في عام 2019، الحواجز الفيدرالية ضد التلاعب بالدوائر الانتخابية الحزبية.