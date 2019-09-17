فرج عامر يكشف حقيقة تولي «التوأم» تدريب المنتخب

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نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تواصل مسئولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدرب فريقه حسام حسن لقيادة المنتخب بالفترة القادمة.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة «صدى البلد»:"لم يحدث أي تواصل مطلقا بين مسئولي اتحاد الكرة وحسام حسن".

وأضاف:"إن حدث ذلك حسام حسن سيبلغني فورا، ليس لي رأي إن رغب الاتحاد بالتعاقد معه، فهذه مصر وسموحة ناد بها، ولن نقف أمام أي مصلحة قومية".

وواصل:"حسام حسن كون فريقا من لاعبين غير معروفين، وتواجده مع سموحة سيكسبهم الثقة، على عكس أي مدرب آخر سيأتي بعده سيكون الوضع صعبا بسبب ضيق الوقت".

وكانت بعد الأنباء قد أفادت خلال الساعات الماضية أن المجلس المؤقت لاتحاد الكرة قد تواصل مع حسام حسن لقيادة المنتخب وأن الأخير وافق بشرط اصطحاب توأمه إبراهيم حسن للجهاز الفني.

ومن المقرر أن تكشف اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عن مدرب المنتخب القادم خلال الساعات القادمة.