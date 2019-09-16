خفض مجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لـ210 درجة بالمنوفية



وافق اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام والرياضي لعام 2019- 2020 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من 215 درجة إلي 210 درجة بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة، حتي تستوفي كافة المدارس الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية.

وأوضح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن هذا القرار جاء في ضوء وجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوي، وعدم استكمال الكثافة الطلابية في بعض المدارس الثانوي العام وبناءً عليه تقرر النزول بمجموع الثانوي العام والرياضي، وأن عدد الفصول المتاحة 650 فصلا ببعض المدارس علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يراعي كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس في نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

من جانبه، أكد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام والرياضي، حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا علي استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.