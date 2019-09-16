أستون فيلا يواجه وست هام في غياب تريزيجيه بالـ«بريميرليج»

يواجه فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره وست هام يونايتد، في التاسعة مساء اليوم الإثنين بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويبحث أستون فيلا عن تحقيق فوزه الثاني في النسخة الحالية من "البريميرليج"، حيث يمتلك في رصيده ثلاث نقاط فقط حصدها من الفوز على إيفرتون بينما خسر ثلاث مباريات أمام توتنهام وبورنموث وكريستال بالاس.

ويفتقد أستون فيلا في مباراة اليوم لجهود، تريزيجيه، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، بجانب المهاجم جوناتان كودجيا بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويسعى أستون فيلا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه فى جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ18 قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 3 نقاط، بينما يملك وست هام يونايتد فى رصيده 7 نقاط بالمركز التاسع.