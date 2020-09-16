أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قبول استقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التي تقدم بها بالأمس.

وقال مرتضى خلال حديثه في جلسته مع كارتيرون التي أذاعتها قناة "الزمالك": "أخاطب جماهير الزمالك المحترمة، لا يوجد مدرب أو لاعب سيظل في مكان رغمًا عنه، وكارتيرون يعمل معنا منذ فترة ولم نتدخل في عمله، ونتركه يعمل ما يشاء".

وأضاف: "كلنا محزونون لاننا كنا نأمل أن يبقى معنا هذا الشهر على الاقل، لكن لا يوجد نادي يقف على رئيس أو مدرب أو لاعب، لأن الأندية الكبيرة مثل الزمالك تشبه القطار المجري".

وتابع: "مصدوم أنا ومجلس الإدارة وحزين، لو لديه عرض أكبر من الزمالك مستعدين نعطي له نفس القيمة، ولكن هذا قدر الزمالك والمقبل سيكون أفضل ونثق في اللاعبين، ولدينا أفضل لاعبين في الوطن العربي".

واختتم: "ربنا يكرمنا ونكمل الدوري ودوري أبطال إفريقيا ونتأهل لكأس العالم للأندية".