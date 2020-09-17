عضو بمجلس الشيوخ: القوانين ستخرج متوافقة مع طبيعة الشعب المصري

قال أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية، إن مجلس الشيوخ سيكون عليه عبء خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن الشيوخ سيتولى مهام مجلس النواب، خلال فترة غيابه الشهرين المقبلين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الشيوخ إضافة قوية في التشريع المصري، لافتًا إلى أنه يضم كوادر وخبرات متعددة في جميع التخصصات.



وأشار إلى أن المجلس سيدرس كل مشروعات القوانين وسيتم تقديمها بشكل لائق بالمواطن المصري، قائلًا إن «الأيام المقبلة سوف ينعم الشعب المصري باستقرار ورخاء ورفاهية؛ لأن مرحلة البناء الوطني اكتملت».



ولفت عضو مجلس الشيوخ أن «الدولة تعمل على اكتمال البناء التشريعي من خلال استكمال الغرفة الثانية»، مستطردًا أن «القوانين ستخرج متوافقة مع طبيعة الشعب المصري».



وشدد على أهمية اختيار المواطنين للأصلح وليس الأفضل في مجلس النواب، موضحًا أن ملف الصحافة القومية والتليفزيون المصري والقنوات التليفزيونية من الملفات التي يهتم بها بشكل خاص.



وتابع: «مصر علمت العالم العربي والإفريقي الصحافة والإعلام، ومصر حوت أقدم المؤسسات الصحفية والتليفزيون المصري وهو ما يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق».



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتى جرت للمصريين فى الخارج، يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر الجارى.



وقال «لاشين»، فى مؤتمر صحفى، إن عدد الناخبين المقيدين بجولة الإعادة بلغ 28 مليونًا و217 ألفًا و880 صوتًا، فيما بلغ عدد الحاضرين 2 مليون و884 ألفًا و757 صوتًا، بنسبة مشاركة 10.2%، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 ألفًا و704 أصوات، بنسبة 84.09%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 433 ألفًا و53 صوتًا، بنسبة 15.01%.