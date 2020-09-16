 التنمية المحلية: زيادة عدد الموظفين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء - بوابة الشروق
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التنمية المحلية: زيادة عدد الموظفين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 4:02 ص

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن سبب الزيادة في الإقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء يعود إلى التخفيضات التي قدمتها المحافظات خلال الأيام الماضية، منوهًا بأن نسب التخفيضات تتراوح من 20 لـ70% على مستوى المحافظات.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن التيسرات التي قدمتها الوزارة من ارتفاع عدد ساعات العمل اليومية للإدارات المحلية، إضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، أدت إلى تنامي نسبة الإقبال على التصالح.

وذكر أن نموذج 3 الخاص بإجراءات التصالح، ضمن المصوغات التي يحصل عليها المواطن لتقديمها لجهة الاختصاص، حتى انتهاء عملية التصالح، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية أولى المحافظة في التقدم على طلبات التصالح.

وأشار إلى أن التنامي في أعداد طلبات التصالح بدأ منذ السبت الماضي، مضيفًا أن إجمالي المتحصلات 6.9 مليار جنيه، سترد للمحافظات في شكل إسكان اجتماعي، والطرق والصرف الصحي، على أن يوضع الباقي في الخزانة العامة.

https://www.youtube.com/watch?v=rZLXNeouU1E&feature=share

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