تلقى ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وبحسب وكالة أنباء البحرين، صباح الأربعاء، هنأ ترامب ملك البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، معربًا عن شكره وتقديره له على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.



وأكد ملك البحرين أن السلام خيار إستراتيجي لبلاده، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.



كما شكر ملك البحرين الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.



ووقعت، مساء الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.