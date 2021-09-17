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وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان ضرورة تعزيز التنسيق المشترك

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:26 م
عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ونظيره العراقي فؤاد محمد حسين، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء الاجتماع على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك، وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع مع وزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

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