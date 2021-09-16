 نسخة أمريكية.. السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نسخة أمريكية.. السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع

أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 1:19 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 1:19 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع، ويضم ثمانية سجون في وادي النطرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء: "إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة.. حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن".

وتابع: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني.. حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية".

وأكمل: "مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا القضاء هيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة".

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