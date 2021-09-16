سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع، ويضم ثمانية سجون في وادي النطرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء: "إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة.. حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن".

وتابع: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني.. حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية".

وأكمل: "مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا القضاء هيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة".