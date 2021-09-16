عبدالستار صبري يقترب من العمل مع مورينيو من جديد

كشف مصدر مقرب من عبدالستار صبري نجم الكرة المصرية الأسبق، عن تلقي مهاجم الفراعنة الأسبق عرضا من البرتغالي مورينيو، للعمل معه في الطاقم التدريبي لفريق روما الإيطالي.

وأضاف المصدر أن اللقاء الاخير الذي جمع مورينيو بعبدالستار، حرص فيه المدرب البرتغالي على الاطمئنان على النجم المصري وما وصل إليه في مشواره التدريبي بعد الاعتزال.

وأشار :"قريبا سوف يغادر النجم المصري عبدالستار صبري إلي روما، من أجل الانضمام إلى مورينيو في روما".

وأوضح أن مورينيو يدرس تعيين مدرب ثالث مسئول عن الأمور التكتيكية بفريقه، مفضلا أن يكون ضمن من لعبوا تحت قيادة من قبل.

وسبق أن لعب عبدالستار تحت قيادة مورينيو في بنفيكا البرتغالي، وحظي بثقة "سبيشيال وان"، في بداية التجارب الاحترافية للنجم الأسمر والتي شملت رحلة أيضا مع باوك اليوناني، بينما كانت البداية مع إف سي تيرول النمساوي، ليرحل إلي صفوف باوك اليوناني، وقدم صبري اداء رائعا خلال موسمه الاول، الامر الذي جعل فريق بنفيكا البرتغالي يتجه بالأنظار اليه، من أجل الحصول علي خدماته، بداية من عام 1999 وحتي 2001.

لكن الإصابة حرمت عبدالستار من استكمال تألقه في بنفيكا، لينتقل إلي مارتيمو حتي نهاية موسم 2003-2004 قبل أن يعود لمصر مجددا للانضمام إلى فريق إنبي، ثم طلائع الجيش، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.