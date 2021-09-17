التخطيط: نوثّق سير العمل بـ«حياة كريمة» لنقل تجربتنا للعالم

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، إن الوزارة أطلقت منظومة إلكترونية توثق تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة عبر الأقمار الصناعية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب من مصر" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن المنظومة تتتضمن عرض لقطات لمحل المشروع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، موضحًا أن الحكومة تهتم بنقل تجربتها للعالم أجمع.



وأشار حلمي، إلى أن الوزارة حريصة على إمداد المجتمع الدولي بما تبذله الدولة من مشروعات ضخمة لتغيير حياة المواطنين.



وأكد أنه ستتم تغطية كل القرى بشبكة الإنترنت فائق السرعة، لافتًا إلى أنه يتم تزويد القرى بخدمة الصرف الصحي ضمن الخدمات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الصحة والتعليم وغيرهما.



وأوضح أنه سيتم تطوير مرافق السيارات بأسلوب حديث وبشكل متطور للغاية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة الظواهر والتشوهات البصرية.



ونوه بأن هناك رغبة في أن يكون هناك اتصال جيد بين القرى والمدن، موضحًا أن حجم المستهدف من رصف الطرق أكثر من 17 ألف كيلو متر.