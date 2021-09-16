وزير النقل يبحث التعاون مع سكك حديد ألمانيا بشأن شبكة القطارات الكهربائية السريعة

• الوزير: تم مناقشة التعاون المستقبلي في مجال إنشاء شركات لنقل البضائع والنقل المتميز والنقل السياحي وتجديدات السكة وتحويل الورش إلى شركات

التقى وزير النقل كامل الوزير، وفد شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان"؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين، وخاصة بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية.

وأوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين، الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية، الذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار، وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أو المعدات والوحدات المتحركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR)، الذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي، فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد؛ بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.

وأضاف أن أهم تلك القطاعات التي يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين، يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة.

ولفت إلى التعاقد مع شركة سيماف على توريد 1000 عربة لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية، مضيفا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة، سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع، لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع، وكذلك إنشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة، بالإضافة إلى عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري.

وتابع الوزير، أن إنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، منوهاً بأنه جاري التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة، وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة، سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة إيرتراك، خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

وأوضح أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة تشمل خطوط (العين السخنة/ العلمين/ مطروح - 6 أكتوبر/ أسوان/ قنا/ الغردقة/ سفاجا) بإجمالي أطوال 1825كم، وأن إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن أن يشكل نموذجاً رائدا للتعاون بين الجانبين؛ نظراً لما لدويتشيه بان من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال إدارة وتشغيل عدد من الخطوط العالمية في عدد من البلدان المختلفة.