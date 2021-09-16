 طلعت يوسف يدرس لائحة الإسماعيلى قبل أول مران - بوابة الشروق
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طلعت يوسف يدرس لائحة الإسماعيلى قبل أول مران

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:36 م

يعكف طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي، على دراسة لائحة فريق الكرة بالدراويش من أجل اعداد التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري المقبل ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف القلعة الصفراء.

حيث يسعى طلعت يوسف لوضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع الدراويش من أجل استعادة أمجاد القلعة الصفراء، لتحقيق أمال جماهير السامبا المصرية التي تضع أمال عريضة على مدرب زعيم الثغر السابق بعد مرور الفريق بكبوة و الإبتعاد عن المنافسة خلال الموسم المنقضي .

ويقود طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلى أول مران له مع الفريق بداية من السبت المقبل حيث كلف جهازه المعاون المكون من محمد إبراهيم ومحمد حمص بقيادة التدريبات الأيام السابقة لحين استقراره بالاسماعيلية لبداية رحلته مع الدراويش.


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