مصطفى محمد بديلا مع جالاتا سراي ضد لاتسيو بالدوري الأوروبي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي التركي، عن تشكيل فريقه لمباراة لاتسيو المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه ضد لاتسيو، حيث لم يعد يشارك بصفة أساسية منذ بداية الموسم الحالي.

وكان مصطفى محمد قد انتقل لصفوف جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك لموسم ونصف على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق التركي.

ولا يزال مستقبل مصطفى محمد مع جالاتا سراي غامضًا في ظل عدم تفعيل الفريق التركي لبند الشراء، ويحق له تفعيل بند الشراء حتى نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية فإن هناك اهتمام من جانب رايو فايكانو بضم مصطفى محمد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة، مشيرة إلى أن المهاجم الشاب تلقى 3 عروض من بوردو الفرنسي ورايو فايكانو الإسباني وأيندهوفن الهولندي، لكن العروض الثلاثة لم تفعل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.