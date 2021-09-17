لبيب: ندرس إلغاء حفل تكريم الأبطال بسبب «خناقات الرموز»

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه يفكر في إلغاء حفل تكريم الفرق الرياضية المتوجة بالبطولات، بسبب المشاكل بين رموز النادي.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "جلسنا أكثر من 7 أو 8 مرات ندرس كيف سندعو بعض الرموز وهم في خلاف مع بعضهم البعض".

وأضاف: "لو تم دعوة كل الرموز ستحدث كارثة، لأن البعض سيحرص على إفساد تلك الاحتفالية، من أجل إفشال اللجنة".

وأوضح أنه كان يرغب في أن يكون الأمر تكريميا للفرق الرياضية وأيضا للرموز السابقين، لكنه يخشى أن تطفو الخلافات وتفسد المشهد.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الزمالك تكريم فريق كرة القدم لفوزه بالدوري الممتاز، وكذلك كرة السلة للتتويج بالبطولة الأفريقية وبطولة الدوري وكرة اليد بعد الفوز بالدوري والسوبر الأفريقي، والكرة الطائرة بالتتويج بكأس مصر.