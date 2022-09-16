محمد بركات يجتمع بميكالى ويتابع معسكر المنتخب الأوليمبي بالإسكندرية

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اجتمع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبي، مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب لبحث متطلبات المرحلة القادمة فى إطار استعدادات المنتخب لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "جاء ذلك اللقاء بين بركات و المدرب البرازيلى خلال تواجده فى معسكر المنتخب الجاري بالإسكندرية، و فى حضور محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب وخالد سرحان مترجم ميكالى."

وأضاف البيان: "ويتواجد بركات مع المنتخب ويتابع كل كبيرة وصغيرة ويحرص دوما على تذليل العقبات و تهيئة كافة الاجواء الإيجابية، فى إطار فكر مجلس الإدارة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة لتحقيق الحلم الأوليمبي."

وأتم البيان: "ويتضح من خلال التدريبات امتلاك الجيل الأوليمبي قدرة كبيرة على الاستجابة لتوجيهات وأفكار البرازيلى ميكالى الفائز بذهبية اولمبياد ريودى جانيرو مع منتخب بلاده فى 2016."