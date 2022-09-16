بوتين: قواتنا قصفت مناطق حساسة بأوكرانيا وسنعتبر ذلك مجرد تحذير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية قصفت مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أنه سيتم اعتبار ذلك مجرد تحذير.



وأضاف بوتين، في تصريحات هامش قمة شنجهاي في مدينة سمرقند الأوزبكية، أن الغرب سعى دائما إلى تفكك بلده، وبدأ باستخدام أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف، مردفا: "ومن أجل هذا أطلقنا العملية العسكرية الخاصة"، على حد تعبيره.



وذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء هذه المنطقة المعادية لروسيا وتهدد موسكو من هذا الاتجاه، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال إن الهدف الرئيسي هو منع مثل هذا التطور للأحداث.



وأكد بوتين أن روسيا لا تستخدم جيشها بأكمله في أوكرانيا وإنما جزء منه فقط.



وأوضح الرئيس الروسي، أن الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو تحرير دونباس بالكامل، قائلا: "ونحن لسنا على عجلة من أمرنا".