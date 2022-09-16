بوتين يؤكد لمودي أنه يأمل بإنهاء نزاع أوكرانيا في أقرب وقت

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبدياً تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال.

وقال بوتين خلال لقاءه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنجهاى للتعاون في أوزبكستان: "أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي في سمرقند لدى بدء أول اجتماع مباشر بينهما منذ غزت قوات موسكو أوكرانيا "فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب"، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة "دورداشان" الهندية العامة.