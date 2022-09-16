الصين: عقوبات على كبار مديري شركتين أمريكيتين بسبب مبيعات أسلحة لتايوان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في بكين اليوم الجمعة، أن الصين فرضت عقوبات على كبار المديرين بشركتي أسلحة أمريكيتين ردا على مبيعات الأسلحة الأخيرة في تايوان.

وقالت المتحدثة إن شحنات الأسلحة من شركتي رايثيون تكنولوجيز، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن، تضر بالمصالح السيادية والأمنية للصين.

ومن المقرر أن تستهدف الإجراءات التي لم يتم توضيحها بالتفصيل، الرئيس التنفيذي لرايثيون، جريجوري هايس، ورئيس قسم الدفاع في بوينج، تيد كولبرت، لتورطهما المباشر في صفقات الأسلحة الأخيرة.

وقالت ماو إن الولايات المتحدة يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى تايوان، والعقود العسكرية مع تايبيه.

وفي مستهل سبتمبر الجاري، أقرت الولايات المتحدة صادرات أسلحة لتايوان بقيمة 1ر1 مليار دولار. وبحسب تقارير إعلامية، تشمل الحزمة 60 صاروخ هاربون مضادة للسفن، و100 صاروخ سايد ويندر جو جو، إلى جانب دعم لنظام رادار دفاع جوي.

وجرى تبرير الشحنات على خلفية تصعيد الضغوط من قبل الصين على الجزيرة الديمقراطية ذاتية الحكم التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من البر الرئيسي.

وفاقمت الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان بداية أغسطس من التوترات ودفعت بكين إلى إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.