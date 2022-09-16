وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى وقوف النظم الديمقراطية ضد بوتين

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جددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "حزب الخضر"، في لقاء مع نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التأكيد على ضرورة تماسك نظم الحكم الديمقراطية في ضوء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

وقالت بيربوك، اليوم الجمعة، في برلين: "لقد أثبت الأوكرانيون أن الديمقراطية أقوى من الديكتاتورية، وأن الديمقراطيات يدعم بعضها بعضا".

وأضافت بيربوك، أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو تدمير الديمقراطية نفسها، ولقد أظهرت الحرب بالفعل أنه لن ينجح.

وشكرت بيلوسي بيربوك على قرار ألمانيا عدم الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن هذا يحدث فرقا كبيرا.

وتزور بيلوسي، برلين لأمور منها حضور اجتماع رؤساء دول مجموعة السبع والبرلمان الأوروبي.

وتترأس ألمانيا حاليا مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.