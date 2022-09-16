الصحة القرغيزية: مقتل وإصابة 57 شخصا جراء الاشتباكات على الحدود مع طاجيكستان

قالت وزارة الصحة القرغيزية، إن مواطنين اثنين قرغيزيين قتلا وأصيب 55 آخرون، جراء الاشتباكات التي وقعت، اليوم الجمعة، على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وأوضحت الصحة القرغيزية، أنه وفقا لأحدث البيانات، أن شخصان قتلا وأصيب 55 آخرون بجروح وإصابات، مضيفة أنه من بين الجرحى جنود ومدنيون بينهم سبع نساء وخمسة أطفال، ولم تستبعد الوزارة أن يكون عدد القتلى أكبر، حيث لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الأمر حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب الجانب القرغيزي، فإن وحداته الحدودية تعرضت لإطلاق نار من الأراضي الطاجيكية، صباح اليوم، وتم إطلاق النار على المركز الإقليمي لمدينة باتكين ومطارها من عدة قاذفات صواريخ.

وكانت اندلعت اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، أمس أول الأربعاء، وقال الجانب القرغيزي إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا الأربعاء، إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية"، وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.