محمد عدوية يطرح برومو أغنيته الجديدة «ههد المعبد»

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طرح الفنان محمد عدوية، برومو أغنيته الجديدة "ههد المعبد"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور "إنستجرام".

أغنية "ههد المعبد"، من إنتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين، وهي من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وقانون ماجد سرور وصولو واورج شاهي وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف.

يذكر أن محمد عدوية، طرح مؤخرًا أغنية سينجل جديدة ‏تحمل اسم "الناس نوعين"، وشارك ‏عدوية في الأغنية، مطرب الراب سداوي.

وطرح أيضًا محمد عدوية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "استضعفوني" على موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد شكري وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان تعاونه مع النجم أحمد عدوية ونجله محمد عدوية في عمل غنائي جديد يتم طرحه قريبًا.