النرويج تدرس فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن بلاده تدرس فرض عقوبات جديدة على إسرائيل، مشددًا على أن «حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي يجب وقفه».

وثمن في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية «NRK»، اليوم الأربعاء، البيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي وصف منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين في غزة بـ«غير المقبول».

وأضاف: «نقف مع فرنسا وبريطانيا وكندا في خطواتها بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، القطاع يواجه خطر المجاعة، كما يواجه الأطفال حديثي الولادة خطر الموت، ولذلك نحتاج بذل المزيد من الضغوط».

وأشار إلى أن بلاده تعتزم الانضمام إلى جهود فرنسا وبريطانيا وكندا الرامية لزيادة الضغوط والتدابير والعقوبات المحتملة؛ لوقف ما وصفه بـ«الوضع المروع للغاية» في غزة.

ولم يجب رئيس الوزراء بشكل محدد على السؤال حول العقوبات التي قد تفرضها النرويج، قائلًا إن «الإجراءات يجب مناقشتها مع الدول الأخرى».

ولفت إلى عدة تدابير محتملة، مثل: فرض عقوبات على أنشطة المستوطنات، أو ضد أفراد أو أنواع معينة من السلع.