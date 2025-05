شراكة استراتيجية بين WE و«بي تك» لتوفير تجربة تسوق متميزة للعملاء

أعلنت شركة WE، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بهدف تقديم مجموعة من العروض والخدمات الحصرية لعملاء شركة WE عبر شبكة وفروع بي تك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



وبموجب هذه الشراكة، سيتم التعاون مع بي تك ضمن برنامج الولاء WEBonus بحيث يتيح لعملاء الإنترنت الأرضي والموبايل استبدال النقاط في جميع فروع بي تك، وذلك في خطوة من شانها تعزيز التكامل بين الخدمات الرقمية وتجارة التجزئة. كما سيتم أيضًا تقديم امتيازات أخرى مخصصة لعملاء الإنترنت الأرضي، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء.



تعكس هذه الشراكة حرص شركتي "WE" و بي تك على خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء، من خلال تقديم تجربة تسوق متكاملة، بالإضافة إلى تقديم مزايا للعملاء، بداية من تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات، وصولا إلى تقديم برامج مكافآت مبتكرة تمنح المستخدمين العديد من المزايا.



تتضمن الشراكة أيضًا استفادة عملاء “WE” من أحدث الخدمات التي تقدمها بي تك والتي تشمل خدمات مايلو التي تتيح خطط تقسيط مرنة وتجربة شراء ميسّرة، إلى جانب الاستفادة من خدمات TECH CARE، التي تشمل حلول دعم فني وصيانة متكاملة تهدف إلى تعزيز راحة العملاء وضمان أفضل أداء لأجهزتهم.



قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تأتي هذه الشراكة في إطار سعينا الدائم نحو تعزيز تجربة العملاء، من خلال البحث عما يحتاجونه بالفعل، وما يجعل حياتهم أفضل، وسنواصل عقد مثل هذه الشراكات التي تضمن حصولهم على أكبر قدر من المزايا" وأضاف: "ستمكننا شراكتنا مع بي تك من تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء عبر برامج ولاء مبتكرة وتجربة تسوق مميزة"



من جانبه أعرب الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، عن سعادته بالشراكة. قائلاً: "التعاون مع شركة "WE" يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية بي تك في تعزيز الشراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى. وقال: "نؤمن في بى تك بأهمية التكامل بين قطاعي التجزئة والاتصالات لتقديم حلول وخدمات مبتكرة، تسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبي تطلعاتهم ".وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى دعم جهود التحول الرقمي عبر تقديم تجربة تسوق ذكية ومرنة، تجمع بين قوة التكنولوجيا والبيع بالتجزئة".