مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز مثير أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام وست هام يونايتد في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف عند نهاية المباراة، التي أقيمت على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف المباراة فريق وست هام يونايتد عن طريق اللاعب جيمس براوس في الدقيقة الـ 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز فريق السيتي هدف التعادل عن طريق اللاعب دوكو، قبل أن يضيف الهدف الثاني زميله برناردو سيلفا، فيما أختتم أهداف المباراة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لينتهي اللقاء بفوز السيتيزن بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 15 في صدارة ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 10 في المركز السادس.