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شهد طريق الواحات البحرية حادث انقلاب سيارة ميكروباص راح ضحيته شخصين فيما أصيب 15 آخرون جرى نقلهم إلى المستشفى، السبت.

كان مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين ومصابين بطريق الواحات البحرية بعد "الرست الصغير".

وانتقلت الخدمات المرورية والأمنية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها.

ونتج عن الحادث تهشم السيارة ومصرع شخصين وإصابة 15 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.