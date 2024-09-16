تفاصيل رسالة يحيى السنوار للحوثيين عقب قصفهم تل أبيب

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، اليوم الاثنين، رسالة إلى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وذلك في أعقاب قصفهم الصاروخي الأخير الذي طال "تل أبيب".

وفي تفاصيل الرسالة، قال السنوار إن رسالته تأتي بعد تدشين الحوثيين للمرحلة الخامسة من عملياتهم، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الإسرائيلي في فلسطين والمنطقة.

ووجه السنوار شكره إلى جماعة الحوثي على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة، "التي رأينها في الميدان وفي رسائلهم"، مضيفا أنني "أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني، متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض".

وأكد السنوار أن ميادين اليمن لا تزال تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين أسبوعيا، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، منوها إلى أن "شعبنا في قطاع غزة يعيشن بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام".

وأردف قائلا: "أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية"، مشددا على أننا "أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة، تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر "طوفان الأقصى" إرادته العسكرية".

وكان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، قد أعلن في وقت سابق، أن السنوار، الذي لا يعرف مكانه، سيوجه قريبا رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم.

وأضاف حمدان في مقابلة مع الوكالة الفرنسية: "ستكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم، وسيسمعونها قريبا، والسنوار لن يغادر فلسطين، لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين".