محافظ البحيرة: مستعدون للتعاون مع الأندية الروتارية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية الدور البارز الذي تؤديه الأندية الروتارية كشريك أساسي للدولة في تنمية المجتمع وتعزيز العمل الانساني والتنموي، من خلال مساهمتها الفعّالة في العديد من المشروعات المجتمعية التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية والجهات الحكومية.

وأشارت المحافظ، خلال مشاركتها في مؤتمر تنمية العضوية الروتارية الذي أُقيم بمدينة الإسكندرية، إلى أن الروتاري الذي يمتد وجوده لأكثر من 95 عامًا، كما يمتلك خبرة واسعة في العمل المجتمعي، مشيدة بمشروعاتهم السابقة التي حققت نجاحًا ملموسًا.

وأشادت المحافظ، بخطة نادي الروتاري لتنفيذ مشروعين مهمين على أرض محافظة البحيرة: "الأول هو إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمركز دمنهور، والتي يجري العمل عليها حاليًا وعمل الجلسات، وجارٍ البدء في عمل الأساس والثاني هو مشروع توفير جميع الخدمات الأساسية لقرية المنحة بمركز بدر، حيث سيتم توصيل كل المرافق للقرية وتلبية احتياجاتها بشكل كامل".

وأكدت استعداد محافظة البحيرة الدائم للتعاون مع الأندية الروتارية بهدف دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع شأن المواطنين وتعزيز روح العمل الإنساني والخيري، معتبرةً ذلك حجر الأساس في نشر الرسالة النبيلة للروتاري.

وأشادت محافظ البحيرة، بالتعاون المثمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مع الأندية الروتارية في مختلف المجالات، مؤكدة أن الروتاري كان ولا يزال في طليعة المؤسسات التي تقدم العون والمساندة للفئات المستحقة في جميع أنحاء مصر.

ويشار إلى أنه حضر المؤتمر كل من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والسيد شريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ، بجانب نخبة من الشخصيات القيادية وأعضاء الأندية الروتارية.