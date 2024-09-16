أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "برغم القانون" عبر منصة Watch It وقناة ON. ويجسد فواز شخصية زوج غيور يعمل في هيئة قناة السويس، تلجأ إليه الفنانة إيمان العاصي لتسأله عن زوجها الذي اختفى في ظروف غامضة.

وفي تصريحات صحفية اليوم، قال الفنان وليد فواز: "أشكر الله على ردود الأفعال التي وصلتني حتى الآن، ولكن الأحداث الحقيقية لم تبدأ بعد، الشخصية التي أجسدها تحمل خلفها قصة كبيرة سيكتشفها الجمهور تدريجيًا في الحلقات المقبلة".

وأضاف فواز: "سعدت كثيرًا بالتعاون مع الفنانة إيمان العاصي، وأتمنى لها كل النجاح في أول بطولة درامية لها، والعمل أيضًا مع المخرج شادي عبد السلام، وشركة كبيرة مثل فنون مصر، والمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز كان بمثابة تجربة مميزة بالنسبة لي".

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" في 30 حلقة حول المحامية ليلى التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ ليلى في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى دون أي سبب واضح. بعد محاولاتها اليائسة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وأثمر عن طفلين، ليلى وهاشم، ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار التي أدت إلى هروبه دون سابق إنذار.

مسلسل "برغم القانون" من بطولة: إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.