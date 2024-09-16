رفع الجلسة الثانية لمحاكمة اللاعب أحمد فتوح للمداولة والنطق بالحكم بجنايات مطروح

قرر المستشار أمجد السيد عوض رئيس محكمة الدائرة الثانية جنايات مطروح، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، رفع جلسة محاكمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أحمد فتوح للمدولة والنطق فى الحكم.



كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، شهدت اليوم، ثانى جلسات محكمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أحمد فتوح، والذى تسبب فى قتل أحد المارة عن طريق الخطأ، بعد أن دهسه بسيارته الخاصة، وهو تحت تأثير تعاطى المخدرات، بإحدى شوارع مدينة العلمين الجديدة فى أغسطس الماضى، حيث رفض دفاع المجنى عليه التصالح مع المتهم نظرا لفداحة جرم الإهمال على حسب وصفه، قائلا إن جثمان المتهم تمزق إلى إشلاء حيث كانت السيارة على سرعة تتجاوز الـ160 كيلومترا.

بينما طالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة إخلاء سبيله، ومعاينة مكان الحادث على الطبيعة، قائلا إن الطريق لا يوجد فيه إشارات أو مطبات لحماية المشاة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكان برفقته محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، وذلك بعد أن صدم أحد المواطنين ويدعى أحمد الشبكي 54 سنة بسيارته الخاصة، أمام إحدى البنايات العامة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى لوفاته فى الحال.

كانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، فى الجلسة الأولى لمحكمة المتهم يوم 18 أغسطس الماضى قررت تأجيل محكمة المتهم إلى جلسة اليوم 16 سبتمبر، لسماع دفاع المجنى عليه ومرافعة النيابة العامة.