الرئيس السيسي: الاحتفال بذكرى المولد النبوي يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله أن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين: «إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، فمولده إحياء للإنسانية وتكريما لها».

وأكمل: «ولعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام التي بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها؛ فرسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء، من خلال منظومة أخلاقية من شأنها تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم، رسالة تدعو للتعايش والبناء والتنمية».

وأشار إلى أن «آيات القرآن بينت أن من أسمى آيات الخلق بناء الإنسان بناء قويًا؛ ليؤدي مهمته التي كلف الله الإنسان بها، وهي إعمار الكون».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.