ماذا قال ترامب بعد المحاولة الثانية لاغتياله؟

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وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الشكر لمؤيديه على قلقهم جراء تعرضه لمحاولة اغتيال واضحة.

وقال فريق حملة ترامب الانتخابية إنه تم إطلاق أعيرة نارية "في المنطقة المحيطة" بترامب بينما كان يلعب الجولف في فلوريدا أمس الأحد.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يجري التحقيق في الحادث " فيما يبدو أنه محاولة اغتيال".

ووجه ترامب، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، الشكر لمؤيديه على قلقهم وتمنياتهم الطيبة.

وقال ترامب، في وقت متأخر من أمس الأحد، "بالتأكيد، كان يوما مثيرا للاهتمام!".

كما وجه ترامب الشكر لجهاز الخدمة السرية الأمريكي وسلطات إنفاذ القانون على "العمل المذهل" في الحفاظ على سلامته.

وأضاف ترامب: "تم إنجاز المهمة بشكل رائع للغاية. أنا فخور جدا لكوني أمريكيا".

وأكد متحدث باسم جهاز الخدمة السرية أن ترامب آمن بعد إطلاق الرصاص في ملعب جولف ترامب الدولي.

وقال مأمور مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي إن جهاز الخدمة السرية رصد فوهة بندقية تظهر من بين سياج فاصل.

وكان المشتبه به يبعد حوالي 270 إلى 450 مترا من ترامب، الذي كان يلعب الجولف في ذلك الوقت، حسبما ذكر برادشو.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، رافائيل باروس، إن أفراد الجهاز أطلقوا النار على المشتبه به.

وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد أطلق أيضا النار أم لا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفر المشتبه به من موقع الحادث، ولكن تم القبض عليه من قبل الشرطة المحلية، التي عثرت على بندقية هجومية طراز إيه كيه-47 مزودة بمنظار تلسكوبي وكاميرا في الشجيرات بمكان الحادث، وفقا لما ذكره مأمور مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو.

وفي رسالة لجمع التبرعات أرسلت بعد وقت قصير من الحادث، قال ترامب إنه تم سماع دوي لإطلاق النار في المنطقة المحيطة به.

وكتب ترامب: "لكن قبل أن تبدأ الشائعات في الانتشار، أردت أن تسمعوا هذا أولا: أنا بأمان وبصحة جيدة!".

وتابع "لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبداً! سأحبكم دائما لدعمكم لي".

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، في بيان موجز صادر عن الحملة، "لا تفاصيل إضافية في الوقت الحالي"، وكذلك قال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوليلمي في منشور على منصة إكس.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على حادث إطلاق النار.

وثمن بايدن جهود خدمة الحماية السرية وفرق الأمن لـ "يقظتهم وجهودهم" للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله.

وقال بايدن في بيان: "أنا سعيد لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى".

وتابع: "لطالما قلت إنه لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف في بلدنا، وقد وجهت فريقي لمواصلة ضمان أن تحصل خدمة الحماية السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق".

وأكدت هاريس أنها "منزعجة للغاية" من محاولة الاغتيال المحتملة.

وقالت هاريس، في بيان، "ونحن نقوم بجمع الحقائق، سأكون واضحة: أدين العنف السياسي. علينا جميعا أن نقوم بدورنا لضمان ألا يؤدي هذا الحادث إلى مزيد من العنف".

وأضافت هاريس: "أشعر بالامتنان لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. وأشيد بعمل جهاز الخدمة السرية الأمريكي والشركاء في أجهزة الأمن على يقظتهم".

وقال جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب، إنه تحدث معه قبل أن يجري الإعلان عن الأخبار.

وكتب عبر منصة إكس: "كان في حالة معنوية جيدة، وبشكل مذهل. لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه".

يشار إلى أنه في 13 يوليو الماضي، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح قريب خلال حدث لحملته الانتخابية في بنسلفانيا.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه اليمنى، وقتل الجاني برصاص قوات الأمن بعد وقت قصير. وتوفي رجل واحد وأصيب اثنان آخران في التجمع.