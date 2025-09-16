صافرات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صفارات الإنذار دوت في القدس المحتلة وتل أبيب، في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأشار إلى أن «منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد»، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف ميناء الحديدة غربي اليمن، بينما قالت جماعة الحوثي إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إفشال الهجوم.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه نفذ «غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة باليمن»، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، قوله إن «الهجوم على الحديدة يهدف إلى ضرب أرصفة الميناء لمنع إعادة تأهيله».

من جانبه، توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ«مواصلة مهاجمة الحوثيين وتدفيعهم ثمنًا باهظًا لأي محاولة لمهاجمة إسرائيل».